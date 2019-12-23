В Москве задержали напавшего с ножом на посетителя магазина мужчину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
Компания Ротшильда отказалась от прав на управление аэропортом Кишинева Бизнес, 15:48 Медведев поручил проработать ответ на санкции США по «Северному потоку-2» Политика, 15:44 Как Центральный детский магазин на Лубянке оказался не детским Pro, 15:43 Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку Бизнес, 15:36 Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17 Политика, 15:32 Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 15:28 Пингвины, свет и хюгге: 8 советов, как пережить темное время года Pink, 15:22 На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация Общество, 15:19 «Урал» объявил о переходе футболиста сборной Белоруссии Спорт, 15:07 Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года Финансы, 15:07 Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину Политика, 15:03 Хруст снега под кантом: где насладиться и теплом, и катанием РБК Стиль и Visa, 14:58 Интеллект против лома: какие тренды изменят рынок автосервиса Pro, 14:54 Греф не увидел смысла в ужесточении ипотечного кредитования Финансы, 14:52
Общество ,  
0 
В Москве задержали напавшего с ножом на посетителя магазина мужчину

В Москве задержали мужчину, ранившего покупателя в продуктовом магазине ножом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полиции рассказали, что вечером 22 декабря в магазине на улице Черняховского мужчина похитил с прилавков продукты питания на общую сумму 1,6 тыс. руб. После этого он ударил ножом покупателя, который сделал ему замечание. Потерпевшего доставили в больницу, он госпитализирован с предварительным диагнозом «колотая рана бедра». По информации МВД, потерпевший — неработающий 1976 года рождения.

В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Общество

Примерно через два часа после происшествия сотрудники УВД задержали человека, «который изобличен в совершении данного преступления», сообщили в полиции. Задержанный — мужчина 1997 года рождения, проживающий в московском хостеле.

Ранее РБК сообщал, что факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

По данным СМИ, потерпевший, получивший ранение? — сотрудник Генеральной прокуратуры. «Коммерсантъ» сообщал, что речь идет о начальнике отдела главного управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, старшем советнике юстиции Алексее Зарецком. Согласно информации газеты, его госпитализировали в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Теги: задержание, Генпрокуратура, нападение, Москва, новости РБК
Материалы по теме
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter