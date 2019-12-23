В Москве задержали напавшего с ножом на посетителя магазина мужчину

В Москве задержали напавшего с ножом на посетителя магазина мужчину

В Москве задержали мужчину, ранившего покупателя в продуктовом магазине ножом, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полиции рассказали, что вечером 22 декабря в магазине на улице Черняховского мужчина похитил с прилавков продукты питания на общую сумму 1,6 тыс. руб. После этого он ударил ножом покупателя, который сделал ему замечание. Потерпевшего доставили в больницу, он госпитализирован с предварительным диагнозом «колотая рана бедра». По информации МВД, потерпевший — неработающий 1976 года рождения.

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Примерно через два часа после происшествия сотрудники УВД задержали человека, «который изобличен в совершении данного преступления», сообщили в полиции. Задержанный — мужчина 1997 года рождения, проживающий в московском хостеле.

Ранее РБК сообщал, что факту инцидента заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).