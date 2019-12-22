В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Инцидент произошел в продуктовом магазине: сотрудник прокуратуры сделал замечание мужчине, который совершал противоправные действия. В результате последний достал нож и ранил сотрудника в ногу

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы. По данному факту заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой), сообщается на сайте следственного управления СК России по столице.

Инцидент произошел в одном из магазинов на севере столицы. По данным следствия, покупатель сделал замечание мужчине, который совершал противоправные действия. После чего последний достал нож и нанес покупателю ранение в ногу. Пострадавший доставлен в больницу, нападавший задержан.На месте происшествия работают следователи.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также РЕН ТВ, пишут, что в результате нападение пострадал сотрудник генеральной прокуратуры. «Коммерсантъ» уточняет, что речь идет о начальнике отдела главного управления генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, старшем советнике юстиции Алексее Зарецком. По данным газеты, пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского, врачи диагностировали у прокурора проникающее ранение бедра.

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