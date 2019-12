Умерла автор песни из сериала «Друзья» Алли Уиллис

Американский автор песен и лауреат «Грэмми» Алли Уиллис умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщают Variety и CNN со ссылкой на партнера Уиллис Пруденс Фентон.

Она умерла накануне, 24 декабря, журнал Variety называет причиной ее смерти остановку сердца. По данным издания музыкант скончалась во вторник вечером в Лос-Анджелесе.

Уиллис известна как автор I'll Be There for You — главной музыкальной темы из сериала «Друзья». Также она дважды становилась лауреатом премии «Грэмми»: ее наградили за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» и за работу над мюзиклом «Цветы лиловых полей». Также Уиллис сотрудничала с коллективом Earth, Wind & Fire, вмести они выпустили такие композиции, как September, Boogie wonderland и In the stone.