Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия и страны Европы найдут компромисс по газопроводу «Северный поток-2», в отношении которого были введены санкции США. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В конечном итоге экономический интерес пробьет свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему и найдем компромисс», — сказал Козак.

Вице-премьер предположил, что давление со стороны США будет расти, но возможности Вашингтона не безграничны.

«Все понимают, что это экономический проект, который должен обеспечить Европу российским газом», — отметил Козак. При этом он напомнил, что этот газ на 30% дешевле сжиженного природного газа, который предлагают США.