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Экономика ,  
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Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия и страны Европы найдут компромисс по газопроводу «Северный поток-2», в отношении которого были введены санкции США. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«В конечном итоге экономический интерес пробьет свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с ЕС мы решим эту проблему и найдем компромисс», — сказал Козак.

Вице-премьер предположил, что давление со стороны США будет расти, но возможности Вашингтона не безграничны.

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«Все понимают, что это экономический проект, который должен обеспечить Европу российским газом», — отметил Козак. При этом он напомнил, что этот газ на 30% дешевле сжиженного природного газа, который предлагают США.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на $738 млрд, который в том числе включает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Вашингтон считает газопровод угрозой энергетической безопасности стран Европы.

За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб «Северного потока-2», заявила, что приостанавливает работу и выводит суда из зоны работы до получения необходимых экологических и юридических консультаций.

Теги: Дмитрий Козак, санкции, «Северный поток-2»
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