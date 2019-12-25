Лишившуюся руки девочку из Ингушетии выписали из московской больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после жестокого избиения, выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после продолжительного лечения. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенка при выписке сопровождали президент НИИ Леонид Рошаль, лечащий врач Павел Мединский и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По словам Рошаля, за полгода, которые девочка провела в институте, она стала им родным человеком. «Сейчас это живой человек, обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально адаптирована, активна», — заявил он.

Благодаря грамотной работе врачей удалось сохранить правый локтевой сустав и восстановить движение кисти и пальцев левой руки. Рошаль отметил, что врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии будут и дальше сопровождать ребенка, так как ему предстоит долгая реабилитация. Медик не исключил повторную операцию и протезирование правой руки.

Девочку доставили в больницу ингушского Магаса 4 июля с множественными травмами. Затем ее перевезли в московскую клинику, где были выявлены старые травмы — переломы ребер, травма позвоночника. В итоге врачам пришлось ампутировать часть правой руки — кисть и предплечье, которые омертвели.