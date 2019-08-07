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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
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Врачи ампутировали часть руки избитой девочке из Ингушетии

Семилетней девочке из Ингушетии, которую доставили в Москву для лечения, ампутировали часть руки, сообщили РБК в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

«Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», — рассказали в пресс-службе.

Общество
Врачи приняли решение ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

4 июля девочку госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями в детскую больницу Ингушетии, где провели срочную операцию и приняли решение отправить ее в Москву. Там у несовершеннолетней выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

По подозрению в избиении девочки была задержана ее тетя со стороны отца, 35-летняя жительница Сунжа. Женщина и ее супруг, сотрудник полиции, являются опекунами ребенка, говорила детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

Теги: Ингушетия, ампутация, девочка, новости РБК
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