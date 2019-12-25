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В Красноярске осудили вербовавшего студентов члена ячейки террористов

В Красноярске суд приговорил к семи годам колонии одного из активных участников террористической ячейки «Красноярский джамаат», которая связана с международной террористической организацией, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

По его данным, группировка была создана в начале 2017 года. Как отметили в ведомстве, она по сути являлась «спящей ячейкой» международной террористической организации, созданной в целях пропаганды и поддержки терроризма, а также финансирования террористической деятельности.

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В состав преступной группы входили организатор и несколько участников. Силовики выявили факт отправки членами «Красноярского джамаата» денежных средств пособникам международной террористической организации за пределы России.

«Кроме того, [членами группировки] производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов в целях их дальнейшей переправки в страны с повышенной террористической активностью», — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ осенью 2017 года пресекли несколько попыток выезда красноярцев, принимавших участие в сборах ячейки, за рубеж для участия в террористической деятельности.

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В сентябре текущего года Дальневосточный окружной военный суд принял решение осудить организаторов «Красноярского джамаата» и приговорил их к срокам от 5,5 до 17 лет лишения свободы.

В середине ноября суд отправил в тюрьму еще одного участника группировки Сафарова Рамиля 1992 года рождения. «Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В апреле двух красноярских студентов осудили за вербовку в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Им назначили десять лет колонии строгого режима и восемь лет колонии общего режима.

Теги: террористическая группировка, лишение свободы, Красноярск, новости РБК
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