В Красноярске осудили вербовавшего студентов члена ячейки террористов

В Красноярске суд приговорил к семи годам колонии одного из активных участников террористической ячейки «Красноярский джамаат», которая связана с международной террористической организацией, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

По его данным, группировка была создана в начале 2017 года. Как отметили в ведомстве, она по сути являлась «спящей ячейкой» международной террористической организации, созданной в целях пропаганды и поддержки терроризма, а также финансирования террористической деятельности.

В состав преступной группы входили организатор и несколько участников. Силовики выявили факт отправки членами «Красноярского джамаата» денежных средств пособникам международной террористической организации за пределы России.

«Кроме того, [членами группировки] производилась вербовка студенческой молодежи красноярских вузов в целях их дальнейшей переправки в страны с повышенной террористической активностью», — говорится в сообщении.