Вербовщика ИГ в Иркутской области приговорили к 14 годам лишения свободы

В Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного, вербовавшего других заключенных в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщили в региональном управлении ФСБ, передает ТАСС.

Суд признал мужчину виновным по обвинению в призывах к террористической и экстремистской деятельности и содействию ей. Первые шесть лет 35-летний мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся восемь — в колонии особого режима. По данным ФСБ, он с декабря 2017-го по февраль 2018 года пытался завербовать других заключенных в ИГ.

13 декабря ФСБ сообщила о задержании в Москве пяти членов ИГ, готовивших теракты. По информации спецслужбы, в составе группы были двое россиян и три уроженца Центральной Азии. У них изъяли автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельную бомбу, а также средства связи с предписаниями от агентов ИГ.