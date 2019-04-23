Двух красноярских студентов осудили за вербовку в ИГ

Дальневосточный гарнизонный военный суд приговорил двух студентов одного из красноярских вузов к тюремным срокам за вербовку в ряды запрещенной в России террористической организации ИГ. Об этом «РИА Новости» сообщили в краевом управлении ФСБ.

Деятельность ячейки, состоявшей из студентов одного из вузов края, пресекли сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции. Было установлено, что с 2016 по 2018 год организаторы ячейки — Нарзуллоев и Кодиров — вербовали людей для отправки в Афганистан, куда им удалось направить шестерых студентов.

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В отношении организаторов возбудили дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В отношении еще одного человека было возбуждено дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Суд признал Нарзуллоева и Кодиров​а виновными. Им назначили, соответственно, 10 лет колонии строгого режима и восемь лет колонии общего режима. Фигуранта, не сообщившего о преступлении, оштрафовали на 25 тыс. руб.