Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

В Ростове-на-Дону вынесли приговор шестерым членам запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает ТАСС.

Жители Крыма Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Кук были признаны Южным окружным военным судом виновными и проведут в заключении от семи до 19 лет.

Мужчин признали виновными в организации или участии в террористической деятельности, совершении преступлений группой лиц, подготовке к преступлениям и насильственном захвате власти.

Самые большие сроки получили Алиев и Бекиров — 19 и 18 лет соответственно. Их обвинили в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир». По данным следствия, они занимались вербовкой и подстрекательствами к экстремизму. Вину они не признали. Адвокат осужденных Сергей Локтев заявил, что категорически не согласен с приговором и собирается обжаловать его как незаконный.

По мнению замдиректора ФСБ Сергея Смирнова, «Хизб ут-Тахрир» является наиболее опасной террористической организацией с точки зрения деятельности и пропаганды.