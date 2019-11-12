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Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

В Ростове-на-Дону вынесли приговор шестерым членам запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает ТАСС.

Жители Крыма Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и Эмир-Усеин Кук были признаны Южным окружным военным судом виновными и проведут в заключении от семи до 19 лет.

Мужчин признали виновными в организации или участии в террористической деятельности, совершении преступлений группой лиц, подготовке к преступлениям и насильственном захвате власти.

Самые большие сроки получили Алиев и Бекиров — 19 и 18 лет соответственно. Их обвинили в создании ячейки «Хизб ут-Тахрир». По данным следствия, они занимались вербовкой и подстрекательствами к экстремизму. Вину они не признали. Адвокат осужденных Сергей Локтев заявил, что категорически не согласен с приговором и собирается обжаловать его как незаконный.

Общество
ФСБ опубликовала видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

По мнению замдиректора ФСБ Сергея Смирнова, «Хизб ут-Тахрир» является наиболее опасной террористической организацией с точки зрения деятельности и пропаганды.

На протяжении последнего года в Крыму были задержаны десятки сторонников и участников «Хизб ут-Тахрир». Одно из наиболее крупных задержаний ФСБ провела в марте 2019 года. Тогда в руки спецслужб попали 20 руководителей и рядовых членов ячейки.

Теги: суд, терроризм, Хизб ут-Тахрир
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