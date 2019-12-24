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Экономика ,  
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Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

В 2019 году в России удалось переломить тенденцию последних лет, когда реальные располагаемые доходы жителей страны не росли. Об этом заявил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В первом квартале 2019-го этот показатель [реальные доходы] был отрицательным. Но во втором и третьем кварталах пошел рост. Реальные доходы в третьем квартале выросли более чем на 3%, а в целом за год — на 0,8%», — сказал Силуанов.

По его словам, перелом тенденции произошел за счет нескольких факторов: роста зарплат, пенсий и пособий, которые росли быстрее инфляции, а также из-за низкого уровня самой инфляции. «Считаю это важнейшим показателем работы правительства», — отметил министр финансов.

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
Экономика

Ранее в декабре Минэкономразвития уточнило данные о реальных доходах населения. По информации ведомства, с января по сентябрь 2019 года этот показатель составил не 0,2%, а 0,8%.

В министерстве отметили, что падение реальных доходов в первом квартале составило не 2,5%, а 2,2%. С апреля по июнь показатель вырос на 0,9%, хотя ранее считалось, что он падал на 0,1%. Самый заметный прирост реальных доходов был в третьем квартале — 3,3%.

Ведомство также дало официальный прогноз на конец 2019 года — по оценке Минэкономразвития, рост реальных доходов населения России по итогам года составит 0,1%.

Была пересмотрена внутригодовая динамика реальных доходов населения в 2018 году. Несмотря на это, итоговая цифра не изменилась.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это остаток денег у человека после выплаты всех налогов и обязательных платежей с учетом инфляции. На реальные доходы влияют не только рост зарплат и инфляции, но и увеличение тарифов ЖКХ, налога на имущество и других обязательных взносов.

Теги: Антон Силуанов, доходы
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