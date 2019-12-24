Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

В 2019 году в России удалось переломить тенденцию последних лет, когда реальные располагаемые доходы жителей страны не росли. Об этом заявил глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В первом квартале 2019-го этот показатель [реальные доходы] был отрицательным. Но во втором и третьем кварталах пошел рост. Реальные доходы в третьем квартале выросли более чем на 3%, а в целом за год — на 0,8%», — сказал Силуанов.

По его словам, перелом тенденции произошел за счет нескольких факторов: роста зарплат, пенсий и пособий, которые росли быстрее инфляции, а также из-за низкого уровня самой инфляции. «Считаю это важнейшим показателем работы правительства», — отметил министр финансов.

Ранее в декабре Минэкономразвития уточнило данные о реальных доходах населения. По информации ведомства, с января по сентябрь 2019 года этот показатель составил не 0,2%, а 0,8%.