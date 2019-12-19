Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уточнила данные по реальным доходам населения за 2018 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Росстате отметили, что очередная четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.

Согласно новым данным в четвертом квартале прошлого года падение реальных доходов составило 0,8% (ранее этот показатель равнялся 2%). В третьем квартале рост был нулевым (до этого — 0,2%), во втором рост составил 0,2% (вместо 1,1%), в первом — 1% (вместо 1,4%).

О том, что оценка роста реальных располагаемых доходов населения за девять месяцев текущего года была пересмотрена, накануне сообщило Минэкономразвития.