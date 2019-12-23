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Таможенники раскрыли места проведения обысков в своей службе

Оперативно-следственные действия 23 декабря прошли в служебных помещениях управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) России, а также в помещениях Внуковской и Домодедовской таможенных служб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФТС.

«В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», — заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что дополнительной информацией не располагают.

Силовики пришли с обысками в Федеральную таможенную службу и ее подразделения днем 23 декабря. Источник РБК говорил, что следственные действия идут в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК). Источник РЕН ТВ также сообщал, что обыски в подразделениях таможенной службы связаны с уголовным делом «о крупных махинациях».

По словам собеседника РБК в Следственном комитете, сотрудники таможенной службы переквалифицировали уголовные дела в отношении пассажиров, незаконно провозивших валюту, в административные.

Телеканал РЕН ТВ также называл имена попавших под подозрение сотрудников ФТС. Согласно данным РЕН ТВ, это начальник управления таможенного дознания в звании генерал-лейтенанта Александр Кизлык, «его заместитель по фамилии Серебро», а также заместители начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин.

Теги: ФТС России, обыски, следственные действия
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