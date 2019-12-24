Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно осудили на 2,5 года

Фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова заочно приговорили к 2,5 года лишения свободы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда Москвы Валентина Норбах.

«Бученкову назначено наказание по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) — два года лишения свободы; по ч. 1 ст. 318 (применение насилия к представителю власти) — полтора года лишения свободы», — сказала Норбах. Пресс-секретарь добавила, что путем частичного сложения ему назначено 2,5 года. Суд счел наказание отбытым.

Бученков был арестован в декабре 2015 года, в марте 2017-го ему изменили меру пресечения на домашний арест. В том же году он перестал приходить на заседания суда. В ноября 2017-го Бученков заявил, что покинул Россию и уехал в одну из стран Евросоюза. Позже стало известно, что он получил политическое убежище в Литве.

В России мужчину заочно заключили под стражу и объявили в международный розыск. Страсбургский суд по правам человека признал его потерпевшим по статье о праве на свободу и личную неприкосновенность. Ему была присуждена компенсация в €2,6 тыс.