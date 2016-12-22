ЕСПЧ присудил €2,6 тыс. покинувшему Россию фигуранту «болотного дела»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €2,6 тыс. Дмитрию Бученкову, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Страсбург признал Бученкова жертвой нарушения ст. 5 Европейской конвенции, где говорится о праве на свободу и личную неприкосновенность, сообщил РБК правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Копия письма с решением также есть у РБК.

Страсбург объединил шесть жалоб заявителей из разных городов России — все они жаловались на слишком долгое содержание под стражей и необоснованные продления ареста. В числе заявителей был и Бученков.

«ЕСПЧ признал в отношении Бученкова и остальных заявителей нарушение ст. 5 в ч. 3 и 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд постановил, что несправедливо в отношении этих людей продлевалась мера пресечения и слишком долго находились они в заключении на этапе предварительного следствия. Например, по Бученкову один год девять месяцев с учетом домашнего ареста», — заявил Гайнудинов.

По его словам, решение по жалобе Бученкова и остальных вынесено по упрощенной процедуре, которую Страсбург активно применяет в последнее время. «Когда по некоему типичному нарушению есть сложившаяся судебная практика, то постановления выносятся без коммуникации. У правительства РФ нечего спрашивать по таким делам, суду и так все ясно, что здесь есть нарушение», — пояснил правовой аналитик «Агоры».

Жалоба была рассмотрена очень быстро по меркам Страсбурга — Бученков подал ее в августе 2016 года. В январе ЕСПЧ предлагал России пойти на мировую с Бученковым, добровольно признав нарушения. Правительство это делать отказалось.

Дело Бученкова сейчас по существу рассматривает Замоскворецкий суд Москвы. Ему вменяется применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). По версии гособвинения, 38-летний анархист и преподаватель истории 6 мая 2012 года пришел на место массовой акции и «причинил физическую боль шести полицейским». В одного из них он бросил «не менее двух стеклянных бутылок», еще двоих омоновцев побил, в сторону двух других распылил слезоточивый газ, еще с одного сорвал застегнутый шлем. Также Бученков нанес ущерб в размере 73,8 тыс. руб. коммерческой фирме, установившей в районе Болотной площади мобильные биотуалеты.



Бученков был задержан в декабре 2015 года. Он стал 35-м по счету фигурантом «болотного дела» и провел под арестом более года; в марте 2017 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест. В ноябре на очередном заседании суда стало известно, что обвиняемый пропал из квартиры, в которой содержался по условиям меры пресечения, вместо него там поселилась другая семья. Его адвокаты Светлана Сидоркина и Илья Новиков заявили, что им не удается выйти на связь с Бученковым. В интервью телеканалу «Настоящее время» Бученков рассказал, что находится в одной из стран Евросоюза и попросил там политическое убежище.

15 ноября Замоскворецкий суд заочно арестовал Бученкова. Рассмотрение его дела приостановлено до тех пор, пока он не будет найден.__