Фигурант «болотного дела» Бученков получил политическое убежище в Литве

Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на брата активиста Виталия Бученкова.

По его словам, убежище было предоставлено в понедельник, 25 июня.

Дмитрий Бученков, 38-летний анархист и преподаватель истории, был арестован в декабре 2015 года. Он стал 34-м фигурантом «болотного дела». Суд отправил его под домашний арест.

В 2017 году Дмитрия Бученкова обвинили в причинении физической боли шести полицейским во время митинга против фальсификации выборов, проходившем на Болотной площади 6 мая 2012 года. Также ему вменяется причинение материального ущерба на 73,8 тыс. руб. фирме, установившей в этом районе биотуалеты. Вину Бученков не признал. Защита настаивала, что во время событий 6 мая 2012 года активиста не было в Москве, а следствие, перепутало Бученкова с другим человеком на видеозаписи.

В ноябре 2017 года Бученков покинул Россию и уехал в одну из стран Европейского союза. Там он попросил политическое убежище, так как считает, что «болотное дело» изначально имело «политических характер».

В том же месяце Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта «болотного дела» и объявил его в розыск.

В конце 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Бученкову компенсацию в размере €2,6 тыс. за нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу и личную неприкосновенность.