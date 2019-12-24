Васильева выступила против многочасовых домашних заданий

Все домашние задания должны занимать у детей минимум времени, а все необходимое должно изучаться в школе. Такое мнение выразила министр просвещения России Ольга Васильева в интервью РБК.

«Я глубоко убеждена, все домашние задания должны быть минимальными по времени, всё необходимое ребенку должно быть в школе», — сказала Васильева. Министр отметила, что для нее «является загадкой», тот факт, что «малыши тратят по 6 часов» на выполнение домашнего задания.

«Я считаю, что малышам вообще нечего делать шестой день в школе. Они должны быть дома, они должны общаться с родителями, отдыхать, просто отдыхать, причем отдыхать как можно активнее», — сказала она.

При этом, по словам министра, старшие классы, десятый и одиннадцатый, могут идти в школу при необходимости, поскольку нагрузка действительно большая. Васильева подчеркнула, что решение о количестве учебных дней школа может принимать сама.