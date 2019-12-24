В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров

Крымский мост со временем страны Европы признают «транспортным феноменом». Об этом «РИА Новости» заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, для этого «должно пройти время».

Так он ответил на заявление Еврокомиссии из-за запуска движения поездов по мосту через Керченский пролив. В сообщении, которое было опубликовано внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой. Как считают европейские дипломаты, мост «ограничивает проход судов» под ним через пролив между Черным и Азовским морем. В ЕС из-за этого потребовали от России обеспечить свободу судоходства. Возмущение высказала и Украина, которая выразила протест.

По мнению Иоффе, Крым и Россию соединили мостом «обоснованно», так как подобные планы существовали «несколько веков». Заявления ЕС несостоятельны, добавил также глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, так как полуостров «давно является законной и неотъемлемой частью России». По его мнению, Украина сама «изолировалась» от Крыма, когда вводила блокаду энергетическую (отключая полуостров от линий электропередач), транспортную (перекрывая движение поездов) и водную (блокируя поступление воды через Северо Крымский канал).

Протест ЕС и Киева не мешают движению через Крымский мост, добавил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Таким же образом свободно в украинские порты идут и все суда, сказал он.