Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 23 дек, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 23 дек, 13:58
Глава IIHF извинился за ошибку с российским гимном на матче в Швейцарии Спорт, 02:28 В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров Политика, 02:08 Киев ответил на сообщение о расстреле группы офицеров СБУ на границе с ЕС Общество, 02:02 Добровольцы в Донбассе получили статус участника боевых действий Украины Политика, 01:55 СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе Общество, 01:14 Кадыров опроверг причастность России к убийству в Берлине Политика, 00:51 Кадыров объяснил жестокое обращение с жителями экс-мэра Грозного Политика, 00:43 ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Политика, 00:10 Побоище в Китае, матч на арене «Зенита», назад в 1970-е. Итоги недели КХЛ Спорт, 00:00 В Москву приехала делегация военных и дипломатов из Турции Политика, 00:00 Помпео принял присягу нового посла США в России Политика, 23 дек, 23:41 В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре Общество, 23 дек, 23:28 «Нафтогаз» нашел «большой риск» из-за соглашения с Россией по газу Экономика, 23 дек, 23:22 В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника Общество, 23 дек, 23:21
Политика ,  
0 
В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров

Крымский мост со временем страны Европы признают «транспортным феноменом». Об этом «РИА Новости» заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, для этого «должно пройти время».

Так он ответил на заявление Еврокомиссии из-за запуска движения поездов по мосту через Керченский пролив. В сообщении, которое было опубликовано внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой. Как считают европейские дипломаты, мост «ограничивает проход судов» под ним через пролив между Черным и Азовским морем. В ЕС из-за этого потребовали от России обеспечить свободу судоходства. Возмущение высказала и Украина, которая выразила протест.

ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Политика

По мнению Иоффе, Крым и Россию соединили мостом «обоснованно», так как подобные планы существовали «несколько веков». Заявления ЕС несостоятельны, добавил также глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, так как полуостров «давно является законной и неотъемлемой частью России». По его мнению, Украина сама «изолировалась» от Крыма, когда вводила блокаду энергетическую (отключая полуостров от линий электропередач), транспортную (перекрывая движение поездов) и водную (блокируя поступление воды через Северо Крымский канал).

Протест ЕС и Киева не мешают движению через Крымский мост, добавил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Таким же образом свободно в украинские порты идут и все суда, сказал он.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря, было открыто при участии президента России Владимира Путина. Российский лидер сел в кабину машиниста небольшого пассажирского поезда. Так он проехал из Керчи в Тамань. При этом часть пути он проехал вместе с машинистами, а часть в самом вагоне с рабочими, которые укладывали пути.

Также он через телемост поучаствовал в церемонии отправления первого поезда, который выехал из Санкт-Петербурга в Севастополь (его путь займет 43 часа 25 минут). 

Видео: РБК

Теги: Владимир Путин, Крымский мост, Крым, поезд
Материалы по теме
ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Политика
Киев выразил протест Москве из-за запуска поездов по Крымскому мосту
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter