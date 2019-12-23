Козак назвал срок действия фиксированной цены на транзит газа для Украины

Цена на транзит российского газа не изменится в последующие пять лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с премьер-министром Медведевым в «Горках». Стенограмма опубликована на сайте правительства.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определен на все пять лет», — сказал Козак.

По его словам, «Нафтогаз» Украины берет на себя риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, а также риски, которые связаны с изменением законодательства.

Ранее о том, что Украина и Россия договорились заключить соглашение по транзиту газа на пять лет, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, решение о сроке контракта стало для сторон сложным компромиссом.