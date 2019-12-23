Лавров заявил о ненадежности США из-за санкций по «Северному потоку-2»

После введения санкций против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению, по большому счету разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами», — добавил Лавров.

Соединенные Штаты заложили в оборонный бюджет страны на 2020 год санкции в отношении операторов трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В частности, предполагается блокировка всех американских активов попавших под ограничения компаний, а также запрет на операции с фигурантами санкционного списка и на въезд в США представителей компаний.

Перед подписанием оборонного бюджета один из подрядчиков «Газпрома» — швейцарская компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока-2», — приостановил работу над проектом из-за вводимых санкций. До этого, после принятия документа в конгрессе США, Allseas получила письмо от американских сенаторов-республиканцев с требованием прекратить все работы по газопроводу. В послании, в частности, говорилось, что если компания продолжит работать над проектом хотя бы один день после подписания бюджета, то ее ждет «фатальный крах».