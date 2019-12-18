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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Фото: most.life

Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители заказчика проекта, подрядчика стройконтроля и авторского надзора, сочла, что объект выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов.

Передать объект балансодержателю планируется до 24 декабря, сказано в сообщении. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет «Крымская железная дорога» (КЖД).

В Кремле назвали главное событие 2019 года
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До открытия регулярного железнодорожного движения по мосту специалистам предстоит еще завершить проверку железнодорожной автоматики на мосту, а также тестирование более 2 тыс. энергосберегающих диодных светильников на фарватерном участке. Во время движения поездов по нему арки моста будут подсвечены цветами российского триколора.

Первый поезд с пассажирами проедет по Крымскому мосту в сторону полуострова 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь. 23 декабря он отправится из Петербурга. 24 декабря в сторону Крыма выдвинется первый поезд из Москвы.

В Кремле предстоящее открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту назвали одним из главных событий 2019 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Крымский мост, строительство, железная дорога
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