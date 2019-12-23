Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
Компания Ротшильда отказалась от прав на управление аэропортом Кишинева Бизнес, 15:48 Медведев поручил проработать ответ на санкции США по «Северному потоку-2» Политика, 15:44 Как Центральный детский магазин на Лубянке оказался не детским Pro, 15:43 Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку Бизнес, 15:36 Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17 Политика, 15:32 Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 15:28 Пингвины, свет и хюгге: 8 советов, как пережить темное время года Pink, 15:22 На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация Общество, 15:19 «Урал» объявил о переходе футболиста сборной Белоруссии Спорт, 15:07 Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года Финансы, 15:07 Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину Политика, 15:03 Хруст снега под кантом: где насладиться и теплом, и катанием РБК Стиль и Visa, 14:58 Интеллект против лома: какие тренды изменят рынок автосервиса Pro, 14:54 Греф не увидел смысла в ужесточении ипотечного кредитования Финансы, 14:52
Политика ,  
0 
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет об укладке трубопровода на участке протяженностью 16,5 км. «Потребность в новом временном интервале возникла из-за непредвиденных задержек за пределами исключительной экономической зоны Германии», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что необходимость в этом разрешении возникла из-за потенциального влияния работ на птиц, которые зимуют в этом районе. Эксперты агентства пришли к выводу, что строительство трубопровода на птиц практически не повлияет, так как суда-укладчики движутся очень медленно — со скоростью от 3 до 5 км в день и их влияние на обитателей района ограничено «в пространстве и во времени». В ведомстве рассчитывают, что работы будут завершены в течение десяти дней.

Лавров заявил о ненадежности США из-за санкций по «Северному потоку-2»
Политика

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, его строительство ведет компания Nord Stream AG, которую контролирует российский «Газпром».

21 декабря подрядчик «Газпрома», швейцарская компания Allseas, объявил, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении операторов трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Им угрожают блокировка всех американских активов, запрет на операции с фигурантами санкционного списка, а также запрет на въезд в США представителям компаний.

Теги: «Северный поток - 2», Германия, разрешение
Материалы по теме
Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов
Политика
СМИ узнали об уверенности ФРГ в успешном завершении «Северного потока-2»
Политика
Попавшая под санкции США Allseas отвела строившие «Северный поток-2» суда
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter