Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет об укладке трубопровода на участке протяженностью 16,5 км. «Потребность в новом временном интервале возникла из-за непредвиденных задержек за пределами исключительной экономической зоны Германии», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что необходимость в этом разрешении возникла из-за потенциального влияния работ на птиц, которые зимуют в этом районе. Эксперты агентства пришли к выводу, что строительство трубопровода на птиц практически не повлияет, так как суда-укладчики движутся очень медленно — со скоростью от 3 до 5 км в день и их влияние на обитателей района ограничено «в пространстве и во времени». В ведомстве рассчитывают, что работы будут завершены в течение десяти дней.

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, его строительство ведет компания Nord Stream AG, которую контролирует российский «Газпром».