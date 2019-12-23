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Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в рамках открытия железнодорожного движения через Крымский мост проедет на поезде из Крыма в направлении Краснодарского края. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля также добавил, что президент выступит перед рабочими, которые участвовали в строительстве моста, пообщается с ними, а также проведет краткую встречу с министром транспорта Евгением Дитрихом.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено
Общество

В понедельник, 23 декабря, состоится официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, который соединяет материковую часть России с полуостровом. Его строительство началось в феврале 2016 года, а в мае 2018-го на мосту запустили автомобильное движение.

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали в ноябре этого года. Первый состав из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездки в первом случае составит 43 часа, а во втором — 33 часа.

Теги: Владимир Путин, Крымский мост, поезд
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