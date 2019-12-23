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Строители сообщили о готовности Крымского моста к приему первых поездов

Строительство Крымского моста завершено и он готов принять первые поезда, сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.Его слова передает ТАСС.

«Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — уточнил он. По словам Турсунбекова, открытие железнодорожной части моста является «подарком к Новому году» жителям материка и полуострова.

Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста
Общество

Строительство Крымского моста начали зимой 2016 года. Его протяженность составляет 19 км. Автомобильное движение по мосту запсустили в мае текущего года.

18 декабря Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. 23 и 24 декабря первые поезда отправятся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. По Крымскому мосту первый поезд с пассажирами проедет 25 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в посвященных открытию железнодорожной части моста мероприятиях 23 декабря. 

Теги: Крымский мост, поезд
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