Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы. Об этом он заявил на оперативном совещании.

«С учетом мониторинга общественного мнения я подписал распоряжение о том, что для работников государственных предприятий и бюджетной сферы 31 декабря будет выходным, рабочий день — 28 декабря», — отметил глава региона.

Чибис рекомендовал руководителям муниципалитетов последовать его примеру, а также призвал всех остальных работодателей в Мурманской области по возможности перенести рабочий день с 31 на 28 декабря.

Для должностных лиц органов местного самоуправления и исполнительной власти 31 декабря будет рабочим днем, однако руководители имеют право сделать короткий день в зависимости от выполнения стоящих задач, уточнил губернатор.