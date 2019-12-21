Еще два российских региона поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и глава Приморского края Олег Кожемяко поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.

«Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем — прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу», — написал Копин в своем Instagram. Губернатор Чукотки рекомендовал руководителям организаций и предприятий региона прислушаться к мнению своих сотрудников и предоставить им возможность в последний день года заниматься подготовкой к праздникам.

Глава Приморья также предложил работодателям региона освободить от работы своих сотрудников в канун празднования Нового года. В частности, он посоветовал перенести рабочий день на субботу, 28 декабря. К такому мнению губернатор пришел после проведенного администрацией края опроса, где большинство приморцев согласились выйти на работу в субботу вместо 31 декабря.

«Считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора — отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин», — сказал Кожемяко.