На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (Курско-Рижский диаметр) произошел сбой в движении поездов из-за потери напряжения в контактной сети, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

В сообщении отмечается, что поезда следуют с увеличенными интервалами. Специалисты компании работают над восстановлением движения в обычном режиме.

Поздне в ЦППК сообщили, что подачу напряжения удалось восстановить, движение вводят в график.

2 декабря на линиях МЦД произошло три сбоя. Из-за срыва стоп-крана интервалы движения поездов увеличили на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) на Белорусском направлении. Кроме того, два сбоя произошло на Рижском направлении на МЦД-2. В ЦППК объяснили задержку тем, что пассажиры удерживали двери поездов.