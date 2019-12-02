На линиях МЦД третий раз за день произошел сбой движения поездов

На линиях МЦД третий раз за день произошел сбой движения поездов

Поезда на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в Белорусском направлении (от Одинцово в сторону столицы) следуют с увеличенным интервалом из-за срыва стоп-крана. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

«Движение вводится в график. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написано в сообщении, опубликованном в 20:41 по московскому времени.

Утром 2 декабря произошло еще два сбоя в работе второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) на Рижском направлении. Поезда шли с опозданием на отрезках из Подольска и Нахабино в Москву.

Открытие первых диаметров прошло 21 ноября. В день начала их работы поступили массовые жалобы на задержку поездов и неработающие валидаторы, а также на сокращение количества вагонов в составах. 25 ноября власти объявили, что в течение двух недель проезд по МЦД будет бесплатным.