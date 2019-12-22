Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе поездки президент пообщается с рабочими.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. В мае 2018 года запустили автомобильное движение. Путин проехал по мосту в колонне строительной техники за рулем «КамАЗа». С октября того же года по мосту начали ездить грузовики.

В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга.

18 декабря Росавтодор выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.