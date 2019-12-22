Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушили спустя 14 часов

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе потушили спустя 14 часов

Спасатели ликвидировали пожар на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Возгорание полностью ликвидировали в 19:17 мск. Его потушили спустя более 14 часов.

Информация о пожаре поступила спасателям в 04:55 мск. Первоначально его площадь составляла 1,5 тыс. кв. м, однако затем она достигла 2 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал. Специалисты также не обнаружили повышенного загрязнения воздуха.

По предварительным данным, загорелась технологическая жидкость для обработки труб от коррозии. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).