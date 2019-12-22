Лавров пояснил позицию Зеленского по разведению сил в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» рассказал о позиции президента Украины Владимира Зеленского по разведению сил в Донбассе.

Отказ Зеленского от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на саммите в «нормандском формате» в Париже говорит о том, что у украинского президента «связаны руки», отметил министр.

«Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прежде всего прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Зеленский заявил о невозможности поддержания разведения сил, поскольку «это очень отдаленная цель». А состоявшееся в станице Луганской, Петровском и Золотом разведение сил «заняло у него больше пяти месяцев», сказал глава МИД России. Министр считает, что с такой скоростью на разведение сил в Донбассе уйдет семь—десять лет.

Лавров также отметил, что президент Украины может согласиться лишь на то, чтобы «нормандский формат» призвал контактную группу согласовать разведение еще в трех точках.

Саммит в «нормандском формате» состоялся 9 декабря в Париже. По итогам встречи лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали коммюнике, в котором договорились о прекращении огня в Донбассе и обмене заключенными до 2020 года. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что итоговый документ стран — участниц «нормандского саммита» содержит очень осторожные формулировки, которые фиксируют уже достигнутое. Принципиальных изменений минских договоренностей в документе нет.