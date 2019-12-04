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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

«Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожен. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», — сказал Пристайко. Он напомнил, что проект не новый и был согласован еще в начале сентября, и до сих пор остается рабочей версией, которая может лечь в основу окончательного решения по встрече.

По словам министра, документ закрепит успешное разведение сил на трех территориях и успешный обмен пленными, а также предложит последующие подобные инициативы. Пристайко отметил, что принципиальных решений, которые изменят минские соглашения, в документе не планируется. «Это не будет Минск-3», — сказал он.

Встреча в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Для президента Украины Владимира Зеленского это будут первые переговоры в таком формате. Основной темой, как ожидается, станет урегулирование конфликта на востоке Украины. В преддверии встречи офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Теги: «нормандский формат», Украина, Донбасс
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