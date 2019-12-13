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Захарова ответила на слова о «жестком троллинге» Лаврова Зеленским

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о «жестком троллинге» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Ранее Гордон в своем видеоблоге по результатам нормандской встречи рассказал со ссылкой на украинского главу МВД Арсена Авакова, что президент Украины Владимир Зеленский «очень жестко троллил» Лаврова, чем «буквально довел его до синего каления». Журналист предположил, что в связи с этим российский министр не появился на итоговой пресс-конференции.

«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего каления», из-за чего его даже не было на пресс-конференции», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — написала в ответ Захарова, напомнив о встрече российского министра с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря.

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, договорившись о прекращении огня и обмене пленных по формуле «всех на всех» до конца года. После саммита глава украинского МВД Арсен Аваков говорил, что в ходе прошедших двусторонних переговоров на высшем уровне некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего», в результате чего президент Владимир Зеленский «сорвался» на Лаврова.



 

Теги: Мария Захарова, Владимир Зеленский, «нормандская четверка»
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