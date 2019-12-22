Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин сообщил, что не манипулировал журналистами на ежегодной большой пресс-конференции, а обсуждал важные для граждан страны вопросы. Об этом он рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован на сайте «Вести».

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что ему важно услышать мнение участвующих в пресс-конференции представителей прессы, поскольку они «очень близко общаются с людьми». По словам Путина, он учитывает это в своей работе.

Очередная большая пресс-конференция президента России состоялась 19 декабря. Она продлилась 4 часа 18 минут. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — почти 1900 человек.