ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

В опросе со свободным ответом, когда людям предлагали самим назвать политиков, которым они готовы доверить решение важных государственных вопросов, Владимира Путина в первую очередь назвали 30,6% россиян. На втором месте остается министр обороны Сергей Шойгу (13,1%), на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (11,2%).

Исследование 19 декабря проводилось в виде дискуссий в фокус-группах, в которых приняли участие 120 человек из административных центров и средних городов различных регионов. Во ВЦИОМе отметили, что информация, полученная по результатам фокус-групповых дискуссий, является справочной и не репрезентует мнение всего населения.

Большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря. Она продлилась 4 часа 18 минут. В этом году она поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов — 1895.