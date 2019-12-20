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Пресс-конференция Путина ,  
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ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

ВЦИОМ оценил рейтинги доверия и одобрения президента Владимира Путина после ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря. 

Уровень доверия президенту составил 71% — столько респондентов заявили, что доверяют Владимиру Путину. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 69,3%.

Уровень доверия премьеру Дмитрию Медведеву составил 37,5% (не доверяют главе правительства 56,7% россиян). Его незначительно обогнал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, доверие которому выразили на 0,3% больше респондентов (37,8%).

Показатель одобрения работы президента, как показал опрос 19 декабря, составил 64% по сравнению с 62,5% на прошлой неделе (рост в 1,5%). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, поступившие в РБК. На такой отметке этот показатель в последний раз находился в начале октября.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

В опросе со свободным ответом, когда людям предлагали самим назвать политиков, которым они готовы доверить решение важных государственных вопросов, Владимира Путина в первую очередь назвали 30,6% россиян. На втором месте остается министр обороны Сергей Шойгу (13,1%), на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (11,2%).

Исследование 19 декабря проводилось в виде дискуссий в фокус-группах, в которых приняли участие 120 человек из административных центров и средних городов различных регионов. Во ВЦИОМе отметили, что информация, полученная по результатам фокус-групповых дискуссий, является справочной и не репрезентует мнение всего населения.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

Большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря. Она продлилась 4 часа 18 минут. В этом году она поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов — 1895. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ВЦИОМ, Владимир Путин, пресс-конференция, опрос
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