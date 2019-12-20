ВЦИОМ оценил рейтинги Путина после ежегодной пресс-конференции

ВЦИОМ оценил рейтинги доверия и одобрения президента Владимира Путина после ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря.
Уровень доверия президенту составил 71% — столько респондентов заявили, что доверяют Владимиру Путину. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 69,3%.
Уровень доверия премьеру Дмитрию Медведеву составил 37,5% (не доверяют главе правительства 56,7% россиян). Его незначительно обогнал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, доверие которому выразили на 0,3% больше респондентов (37,8%).
Показатель одобрения работы президента, как показал опрос 19 декабря, составил 64% по сравнению с 62,5% на прошлой неделе (рост в 1,5%). Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, поступившие в РБК. На такой отметке этот показатель в последний раз находился в начале октября.