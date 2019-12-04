В Сети появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Билеты можно было приобрести только на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.

Стоимость поездки из Москвы в Симферополь на плацкарте составляет 2966 руб., в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ) — 9552 руб. Из Петербурга до Крыма можно доехать за 3,5 тыс. руб. в плацкарте и за 3,9 тыс. руб. в купе. При этом перевозчик предупредил, что цена билетов будет динамически меняться в зависимости от спроса и сезона.