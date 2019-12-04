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В Сети появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного пассажирского состава по Крымскому мосту через Керченский пролив. Запись опубликовало сообщество «Керченский мост» «ВКонтакте».

На кадрах виден локомотив с двумя двухэтажными пассажирскими вагонами.

Видео: Керченский мост / ВКонтакте

Составы сейчас совершают тестовые поездки. На мосту проверяется железнодорожная инфраструктура, формируются и подготавливаются к работе локомотивные бригады.

Оператором пассажирских перевозок по железной дороге в Крым был выбран «Гранд Сервис Экспресс». В Минтрансе сообщили, что компания сама выступила с инициативой, желая расширить географию маршрутов.

Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга. Билеты можно было приобрести только на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.

Стоимость поездки из Москвы в Симферополь на плацкарте составляет 2966 руб., в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ) — 9552 руб. Из Петербурга до Крыма можно доехать за 3,5 тыс. руб. в плацкарте и за 3,9 тыс. руб. в купе. При этом перевозчик предупредил, что цена билетов будет динамически меняться в зависимости от спроса и сезона.

Теги: Крымский мост, поезд
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