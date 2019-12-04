В Сети появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного пассажирского состава по Крымскому мосту через Керченский пролив. Запись опубликовало сообщество «Керченский мост» «ВКонтакте».
На кадрах виден локомотив с двумя двухэтажными пассажирскими вагонами.
Составы сейчас совершают тестовые поездки. На мосту проверяется железнодорожная инфраструктура, формируются и подготавливаются к работе локомотивные бригады.
Оператором пассажирских перевозок по железной дороге в Крым был выбран «Гранд Сервис Экспресс». В Минтрансе сообщили, что компания сама выступила с инициативой, желая расширить географию маршрутов.