Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Лавров пообещал ответ на американские «санкции из ада» Политика, 15:07 В Омске из-под завалов рухнувшего здания извлекли тело рабочего Общество, 15:04 Личный опыт: как спасти бизнес через Instagram РБК и Открытие, 14:49 СК начал проверку после пожара на заводе в Уфе Общество, 14:46 Макрон решил отказаться от президентской пенсии Политика, 14:44 Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 14:42 В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали десять человек Общество, 14:38 Следователи начали проверку после стрельбы у ресторана в Приморье Общество, 14:19 Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии Общество, 14:17 Горбачев сообщил об улучшении состояния здоровья Общество, 14:11 Когда появились цветные телевизоры РБК Стиль и LG OLED, 14:02 В Ленобласти задержали устроившего массовую аварию водителя грузовика Общество, 14:02 СМИ узнали о желании «Манчестер Юнайтед» купить Миранчука за €40 млн Спорт, 13:56 Лавров назвал понравившееся ему качество Трампа Политика, 13:53
Общество ,  
0 
Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Звенигороде в Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Это пожилые мужчина и женщина», — сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в доме № 13 на улице Лесная. Его площадь составила 30 кв. м. 

В Москве произошел пожар на парковке под жилым домом
Общество

В ночь на 22 декабря в Архангельской области произошел пожар в доме престарелых и инвалидов. В результате пострадал один человек. Из здания в поселке Савинский эвакуировали 40 человек.

В середине декабря в городе Фрязино в Подмосковье произошел пожар на пятом этаже жилого дома. В результате четыре человека отравились угарным газом, их госпитализировали. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, и еще десять спасли пожарные.

Теги: новости РБК, Московская область, пожар
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Москве произошел пожар на парковке под жилым домом
Общество
В больнице подмосковного Королева произошло возгорание
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter