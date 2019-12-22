Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Звенигороде в Московской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Это пожилые мужчина и женщина», — сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в доме № 13 на улице Лесная. Его площадь составила 30 кв. м.

В ночь на 22 декабря в Архангельской области произошел пожар в доме престарелых и инвалидов. В результате пострадал один человек. Из здания в поселке Савинский эвакуировали 40 человек.