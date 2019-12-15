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В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом во время пожара

В городе Фрязино Московской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел на пятом этаже дома, расположенного на улице Вокзальной. Пострадавших доставили в больницу. Кроме того, из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, еще десять спасли пожарные. В МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать около 5:00 мск. В его тушении участвовали 20 человек и шесть единиц техники.

В начале октября в поселке Чисмена (Подмосковье, Волоколамский городской округ) пять человек, включая четверых детей, погибли в результате пожара в двух квартирах. Среди погибших оказались 30-летняя женщина, двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок. По данным ТАСС, женщина и ее трехлетний ребенок задохнулись на лестничной клетке, тела других детей нашли в одной из горевших квартир. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Теги: Подмосковье, пожар, угарный газ
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