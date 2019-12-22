В Архангельской области загорелся дом престарелых

В Архангельской области произошел пожар в отделении временного проживания пожилых людей и инвалидов. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Загорелось здание «Плесецкого комплексного центра социального обслуживания» в поселке Савинский. Его потушили в 01:00 мск. По данным ведомства, в результате было повреждено помещение здания на площади 4 кв. м.

«Регион online» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС пишет, что из дома престарелых эвакуировали 40 человек, один из которых обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной пожара стало курение в кровати.

Представитель экстренных служб области сообщил «РИА Новости», что пострадавшего госпитализировали в Плесецкую центральную районную больницу.