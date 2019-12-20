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В Москве произошел пожар на парковке под жилым домом

Конгресс США одобрил бюджет на 2020 год для предотвращения шатдауна

«Нафтогаз» сообщил о еще одной трехсторонней встрече по газу до января

«Нафтогаз» сообщил о планах договориться по газу по европейским правилам

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

В США поддержали новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

В Колумбии 10 человек пострадали в результате падения автобуса в реку

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке. Что важно знать

В ДНР предложили договориться с Киевом по обмену пленными в понедельник

Глава НРА — РБК: «Не нравится наш подход — не покупайте у нас рекламу»

ЦБ предложил новый порядок допуска иностранных акций на российские биржи

Какие условия для допуска иностранных акций в Россию выдвинул ЦБ

Цвета Уэса Андерсона: как делают цветокоррекцию в кино