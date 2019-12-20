Общество , 20 дек, 01:51
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В Москве произошел пожар на парковке под жилым домом
В микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы произошел пожар на парковке под 14-ти этажным жилым домом. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:46 мск. В 23:57 мск его удалось потушить. Из зоны пожара спасатели вынесли пять баллонов с газом.
В сообщении указывается, что площадь возгорания составила около 30 кв. метров. О пострадавших не сообщается.
13 декабря в московском районе Чертаново произошел пожар на складе тканей. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м. Во время пожара в здании взорвались газовые баллоны. Во время тушения пострадал один из спасателей, его госпитализировали.