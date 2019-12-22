В Ленобласти задержали устроившего массовую аварию водителя грузовика

Водителя фуры DAF с полуприцепом, устроившего массовое ДТП на трассе «Скандинавия», в котором погибли два человека, задержали, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

По факту аварии заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Утром 21 декабря на трассе «Скандинавия» фура с полуприцепом врезалась в несколько легковых автомобилей и микроавтобус, которые остановились на светофоре перед участком дорожных работ. В результате ДТП пять машин загорелись. Два водителя погибли, одну пострадавшую пассажирку госпитализировали.