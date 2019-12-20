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В Оренбургской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Оренбургской области при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли четыре человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, в микроавтобусе было девять человек, четыре из них погибли, пятеро пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, авария грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса IVECO произошла на трассе М-5 «Урал».

«Предварительно установлено, что водитель фуры выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом», — сообщили в полиции.

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14 декабря в Свердловской области произошла авария с пассажирским автобусом, в нем находились 53 человека. Водитель задремал за рулем и потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и вылетело в кювет. В аварии пострадали семь человек.

Теги: Оренбургская область, ДТП, автобус, новости РБК
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