В Оренбургской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Оренбургской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Оренбургской области при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли четыре человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, в микроавтобусе было девять человек, четыре из них погибли, пятеро пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС, авария грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса IVECO произошла на трассе М-5 «Урал».

«Предварительно установлено, что водитель фуры выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с микроавтобусом», — сообщили в полиции.