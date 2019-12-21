Два человека погибли при наезде фуры на легковушки в Ленобласти

Два человека погибли при наезде фуры на легковушки в Ленобласти

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием нескольких автомобилей на трассе в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, авария произошла 21 декабря в 05:30 мск на 143-м км автодороги «Скандинавия». Водитель фуры DAF с полуприцепом, 1983 года рождения, врезался в шесть легковых автомобилей, которые остановились на светофоре перед участком ремонтных работ.

В результате столкновения водители двух машин погибли, еще один человек был госпитализирован с травмами средней тяжести.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, грузовик наехал на пять автомобилей. После этого начался пожар, который локализовали в 06:26. Из-за инцидента трасса на данном участке была перекрыта, водителей направляли через Выборг.

16 декабря в Свердловской области с грузовика упала плохо закрепленная 16-тонная платформа гусеничного крана. На повороте она свалилась с кузова на два встречных автомобиля. В итоге водитель УАЗ «Патриот» погиб.