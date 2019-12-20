Под Саратовом в ДТП с машиной скорой помощи погиб мужчина

Под Саратовом в ДТП с машиной скорой помощи погиб мужчина

В Саратовской области при столкновении «Газели» скорой помощи с автомобилем Ford погиб человек, сообщили РБК в УГИБДД МВД России по Саратовской области.

ДТП произошло на 252-м км трассы Тамбов — Саратов вблизи села Кувыка. В результате водитель скорой и трое пассажиров получили травмы. «Водитель Ford скончался в автомобиле скорой помощи при транспортировке», — сообщили в управлении.

ТАСС со ссылкой на данные регионального Минздрава уточняет, что двое врачей находятся в состоянии средней степени тяжести. Пациент скорой помощи, которого везли из Саратова в Аткарск, получил легкие травмы.

В Краснодарском крае 20 декабря в ДТП иномарки с микроавтобусом пострадали четыре человека. Отмечалось, что в салоне микроавтобуса находились семь человек. Травмы также получил пожилой водитель легкового автомобиля.



