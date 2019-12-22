Сенаторы ответили послу США на слова о благодарностях ЕС из-за санкций

В Совете Федерации прокомментировали РБК слова посла США в Германии Ричарда Гренелла. Он заявил, что Вашингтон занял «проевропейскую позицию» в отношении санкций против газопровода «Северный поток-2». По словам посла, он постоянно слышит благодарности от дипломатов из Евросоюза.

«Это абсолютно ханжеское заявление. Людей ограничивают, заставляют покупать дорогой сжиженный газ из Америки и при этом говорят, что они делают во благо европейских стран. Это не очень красиво», — заявил РБК зампредседателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, США начинают «сбивать цены» на американский сжиженный газ и готовы какое-то время торговать себе в убыток. Сенатор отметил, что США понимают, что долго этот «демонстрационный период» продолжаться не будет.

«Американские компании поставят истинную цену этого газа, европейцы будут покупать его дороже. Я думаю, что европейцы — умные люди, они быстро разберутся, для чего это делается», — сказал он.