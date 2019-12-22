Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

Выезд в Россию только по заграничным паспортам позволит не допустить бегства в эту страну граждан, нарушивших законы Украины. Так глава украинского МИДа Вадим Пристайко объяснил необходимость усложнения правил поездок украинцев в Россию.

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter. По его словам, таким образом пограничники без препятствий смогут получать полную картину о том, кто покидает страну.

Ранее премьер-министр Украины сообщил, что с 1 марта 2020 года граждане смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам. По его словам, информация с них будет считываться специальными приборами, что должно уменьшить время прохождения пограничного контроля.

Как заявил в начале декабря директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, упрощенный порядок въезда не соответствует «угрозам национальной безопасности страны в условиях вооруженной агрессии со стороны России».

Право въезжать в Россию по внутренним паспортам было предоставлено гражданам Украины в соответствии с межправительственным соглашением, которое было подписано в 1997 году. Аналогичное право имели российские граждане в отношении въезда на Украину, но с 1 марта 2015, согласно постановлению кабмина, для въезда на Украину россиянину необходимо предъявить загранпаспорт.