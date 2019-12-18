В Госдуме оценили введенные Киевом новые правила поездок в Россию

Усложнение Киевом правил въезда украинцев в Россию — это давление, которое пытаются оказывать националисты на президента Украины Владимира Зеленского, и которому он не может сопротивляться, заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он прокомментировал решение правительства Украины, согласно которому граждане этой страны с 1 марта 2020 года смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.

«Это будут затруднения для тех, кто ездил не за границу, а к своим родственникам. Для многих получение этого паспорта стоит определенных денег, не у всех они есть», — отметил Чепа. Он добавил, что «это не совсем дружеский шаг». Хотя сейчас, по его словам, нужно делать все, чтобы отношения между двумя странами улучшались.

«Курс на подрыв всех связей украинцев с Россией — это кредо официального Киева», — заявил РБК депутат Государственной думы Руслан Бальбек. По его словам, эти меры приведут к тому, что часть украинцев не захочет пересекать границу. В то же время, уверен Бальбек, украинских туристов в Крыму меньше не станет.