Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины намерены отменить правило, разрешающее гражданам страны пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Представитель МИДа назвал существующий порядок неадекватным

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — пояснил Погорельцев, назвав существующий порядок неадекватным угрозам национальной безопасности страны в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

Чиновник также отметил, что использование в качестве удостоверяющего личность документа свидетельства о рождении, в котором нет фотографии, создает угрозу незаконного вывоза ребенка в силу невозможности уверенно его идентифицировать. Кроме того, в свидетельстве, как и во внутреннем паспорте гражданина Украины, информация о владельце не продублирована латиницей, что затрудняет проверку наличия ограничений на выезд по базам Интерпола и не позволяет считывать информацию в автоматическом режиме.

«В-третьих, паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку», — пояснил Погорельцев.

Отсрочка введения нового порядка до весны следующего года, по словам чиновника, необходима для проведения информационно-разъяснительной работы и выдачи загранпаспортов всем гражданам Украины.