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Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Власти Украины намерены отменить правило, разрешающее гражданам страны пересекать границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Представитель МИДа назвал существующий порядок неадекватным

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — пояснил Погорельцев, назвав существующий порядок неадекватным угрозам национальной безопасности страны в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

Чиновник также отметил, что использование в качестве удостоверяющего личность документа свидетельства о рождении, в котором нет фотографии, создает угрозу незаконного вывоза ребенка в силу невозможности уверенно его идентифицировать. Кроме того, в свидетельстве, как и во внутреннем паспорте гражданина Украины, информация о владельце не продублирована латиницей, что затрудняет проверку наличия ограничений на выезд по базам Интерпола и не позволяет считывать информацию в автоматическом режиме.

«В-третьих, паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку», — пояснил Погорельцев.

Отсрочка введения нового порядка до весны следующего года, по словам чиновника, необходима для проведения информационно-разъяснительной работы и выдачи загранпаспортов всем гражданам Украины.

Право въезжать в Россию по внутренним паспортам было предоставлено гражданам Украины в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1997 году. Аналогичное право в отношении въезда на Украину имели и граждане России, однако с 1 марта 2015 году они были лишены его постановлением кабмина Украины — с этого момента для въезда на Украину россиянину необходимо предъявить загранпаспорт.

В 2017 году проведенный на Украине опрос показал, что загранпаспортов не имеют 66% населения страны, в том числе подавляющее большинство представителей старшего поколения. В середине 2019 года сообщалось, что за два года действия безвизового режима с ЕС почти 9 млн граждан Украины получили загранпаспорта нового образца.

Общая численность населения Украины на 1 января 2019 года оценивалась в 42,15 млн человек. Многие из них имеют родственников в России либо приезжают в Россию на заработки. По данным погранслужбы ФСБ, только за первую половину 2019 году в Россию с целью работы прибыло 164,6 тыс. граждан Украины.

По словам Погорельцева, временно или постоянно пребывающие на территории России граждане Украины могут обратиться с просьбой об оформлении загранпаспорта в посольства или консульства страны в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина
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