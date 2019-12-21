В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры

Ранее следователи провели обыск в офисе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ходе которого изъяли телевизоры. В ГБР высказали предположение, что эту технику похитили из здания администрации президента перед тем, как Порошенко покинул свой президентский пост.

Речь шла про телевизоры и серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты, где проходили заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об их пропаже заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк. Бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что никакой «конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online». Данные передавали из погранслужбы, СБУ и налоговой. Саму же технику Петр Порошенко покупал за свой счет, добавил Цеголко.

Осенью стало известно, что в отношении пятого президента Украины и его команды расследуется 12 уголовных дел, по которым он проходит в качестве свидетеля. Эти дела касаются легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможного вмешательства в деятельность судей.