В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры

Сотрудники Государственного бюро расследования Украины обнаружили скрытые камеры в спортивном клубе «5 элемент» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Камеры были спрятаны в системах вентиляции и сигнализации раздевалки клуба, что является нарушением, установленным ч.1 ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).
В ГБР отметили, что обыск в спортклубе проходил в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, участником которых значится бывший президент Украины Петр Порошенко.
По данным «Левого берега», который ссылается на украинскую базу данных о контрагентах YouControl, владельцем клуба является компания ООО «СОК Монитор», а конечными бенефициарами — Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.