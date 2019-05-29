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Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов
Новый глава СНБО сообщил, что из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией. Бывший пресс-секретарь Порошенко говорит, что засекреченных данных на серверах не было
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за своей счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online», — написал он в Facebook. По словам Цеголко, комната «работала как отражение различных источников информации», которые при этом оставались в погранслужбе, СБУ и налоговой.

Такое заявление Цеголко сделал после того, как новый глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией. В подтверждение своих слов он опубликовал видео.

Политика
Новый секретарь СНБО сообщил о пропаже серверов с секретной информацией

На пропавшей технике хранилась информация о принятых в данном помещении решениях, а также сведения из секретных источников, поступающие по защищенным каналам, сказал Данилюк. Он добавил, что с ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.

Экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что место, в котором Данилюк снимал видео, «никоим образом не имеет отношения к СНБО», пишут «Украинские новости». Он отметил, что кадры сделаны в помещениях администрации президента на Банковой улице, тогда как главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана и оборудование там охраняют.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Петр Порошенко, СНБО, серверы
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