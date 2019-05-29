Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов

Новый глава СНБО сообщил, что из здания администрации президента Украины пропали сервера с секретной информацией. Бывший пресс-секретарь Порошенко говорит, что засекреченных данных на серверах не было

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за своей счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online», — написал он в Facebook. По словам Цеголко, комната «работала как отражение различных источников информации», которые при этом оставались в погранслужбе, СБУ и налоговой.

Такое заявление Цеголко сделал после того, как новый глава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк сообщил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией. В подтверждение своих слов он опубликовал видео.

На пропавшей технике хранилась информация о принятых в данном помещении решениях, а также сведения из секретных источников, поступающие по защищенным каналам, сказал Данилюк. Он добавил, что с ситуацией будут разбираться правоохранительные органы.